新冠肺炎︱日本增逾2.3萬確診再創新高 東京單日再有逾5000個案

日本新冠肺炎個案持續上升，至今午(18日)全國再新增逾2.3萬宗個案，再破確診數字紀錄。其中東京再次突破5,000人感染，錄得5,386人，是疫情第2新高。而為應對年輕確診者較多，東京都知事小池百合子表示，計劃在較多年輕人去的澀谷區設置毋須預約的疫苗接種中心。

雖然日本再度擴大緊急事態宣言範圍及延長至9月12日，但日本的確診數字仍未受控，單日新增逾2.3萬宗個案，比上周五(13日)的20,362宗大幅增加逾2,500宗個案。而大阪單日確診人數首度突破2,000，愛知縣亦突破1,000，全國共24個府縣確診數字再創新高。

在今一波的疫情中，以年輕患者為主，東京都知事小池百合子就表示，將會於今個月在澀谷車站附近設立以年輕人為主，毋須事前預約的疫苗接種中心。東京近期的個案以20至30歲年紀佔約一半，而且疫苗接種進展亦較慢。

另外，日本政府公布已有50.34%國民，即約6,400萬人完成首劑疫苗接種，而完成兩針人數則為38.82%，首相菅義偉昨日表示預計在8月底會有接近半數人接種兩劑疫苗。

殘奧相關個案增11宗

另外，東京奧組委公布，今日再多18宗與殘奧會相關的確診個案，當中11宗為外判承辦商的員工，另外有4宗為傳媒代表，1人為奧運義工、1人為奧運職員以及1名抵達日本超過14日的海外代表團人士。

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