新冠肺炎︱日本擬月底解除活動人數限制 東京新增22確診

在疫情緩和之下，日本政府計劃再放寬疫情應對的限制，當中包括在本月底將解除大型活動的人數上限。東京今日(12日)新增22宗個案，比上星期五少3宗。

日本政府的新型肺炎對策會議，在今日商討疫情緩和下逐漸解除一些規限。其中包括解除活動人數的上限，計劃在本月底，即使是處於緊急事態宣言或需重點預防傳染的地區，只要入場人士能提交疫苗接種以及陰性檢測證明，會場亦可以達到100%的容量。同時，對於食肆的人數限制亦將會解除。具體情況將會在下周與專家會議後再決定。

多處出現群組感染

另外，今日東京新增的個案數字為22宗，較上星期五少3宗。而東京都內的重症個案減至僅得8宗，是今年以來最低。不過繼昨日大阪之後，多個地方出現群組感染。

其中，北海道今日新增22宗個案，是10月17日以來再次突破20宗，原因是在旭川市一間卡拉OK出現群組感染，當中已有6人染疫。福岡的北九州市，一間小學亦出現感染群組，在周三確定有2名學生感染後，今日再確定有5名學生染疫，該校已有7名學生受感染，連同該5名小學生，福岡今日新增10宗個案。在神奈川縣的川崎市，一個長者院舍爆發群組感染，今日新增6名院舍長者及1名職員受感染，該群組已錄9宗個案。