新冠肺炎︱日本料延長緊急事態兩周至一個月

日本國內緊急事態宣言將於周日屆滿(12日)，日本首相菅義偉今日(7日)與經濟再生擔當大臣西村康稔及厚生勞働大臣田村憲久等幕僚會議，考慮到國內病床使用率及感染狀況，計劃再延長緊急事態宣言2星期至1個月。

日本疫情近日有緩和趨勢，東京都今日公布的新增確診人數下跌至1,629人，而嚴重個案下降至260人。不過菅義偉與內閣會議後，考慮到專家意見，計劃將緊急事態再延長。菅義偉將於周四(9日)與日本政府新冠肺炎對策委員會舉行會議，預計在會議後才正式宣布延長緊急事態，而延長時間估計以2星期至1個月為目標。

緊急事態地區病床仍緊張

除東京之外，大阪等地的疫情都下跌，大阪今日新增1,649人確診，較上周二少逾600人，而九州的福岡亦已連續14日錄得與上星期同日下降的數字。目前處於緊急事態宣言的21個都道府縣中，雖然新增感染個案數字持續下降，但是多個地方的醫療體系病床仍然緊張，當中包括首都圈4都縣、中部及關西地區的大城市病床使用率仍然高企。

另外，由於政府計劃延長緊急事態，原定在下月17日舉行的東京馬拉松宣布取消。東京馬拉松去年如期舉行，而原定今年3月的賽事已因為疫情延期，並取消海外選手參賽，不過因為擔心緊急事態宣言影響，故公布取消。而來年的比賽預計會在3月舉行。