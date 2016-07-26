新冠肺炎︱日本料月底解除緊急事態 今年底開始打第三針

日本第5波新冠疫情緩和，日本政府已就月底結束的緊急事態宣言進行檢討，據報暫時未決定會是完全解除緊急事態，還是會將緊急事態宣言的地區轉移至重點預防感染。但將會依據在18日起的3日連假後疫情，並會等首相菅義偉在26日訪美回日後，在28日作出決定。而日本厚生勞働大臣田村憲久表示，已準備在年底開始進行第3針疫苗接種。

日本疫情近日已顯著回落，政府已就解除19個都道府縣緊急狀態進行討論。當中首相菅義偉將會在離任前的28日，為此作出決定。而目前的提案中，包括完全解除緊急狀態，以及將19個處於緊急事態宣言內的地方，轉移至重點預防感染地區，不過究竟會如何取態，還會看18日的3日連假後的疫情決定。

內閣官房長官加藤勝信在回應傳媒時表示：「（廣島及岡山）6月20日日解除時，也沒有轉入重點預防感染地區。」加藤又提到兩者沒有必然關係，因此不排除直接解除各地緊急事態的可能。不過有政府高官指，擔心直接解除可能立即增加人流，故仍會慎重考慮。

9成長者已完成至少一針

另外日本厚生勞働大臣田村憲久今日見記者時表示，計劃在今年之內為接種第3針疫苗做準備。早前日本政府決定，在完成第2針之後的8個月，將會接種第3針疫苗以增強抵抗力。而日本在今年2月開始為醫護接種疫苗，預計下月就會經過8個月，故此已需要為第3針進行準備。

日本政府又公布，至今已有超過9成長者接種了第1針的新冠疫苗。日本政府公布，至今有3,222萬名65歲以上人士接種過第1針疫苗，佔日本高齡人口的90.1%。日本是自今年4月開始為長者進行疫苗接種，5個月已完成9成接種率。