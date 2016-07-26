新冠肺炎︱日本疫情反彈 大阪兒童設施現群組感染

在解除緊急狀態個多月後，日本疫情有反彈之勢。其中，東京都今日(11日)新增31宗個案，是近兩星期以來最多，而大阪府亦增加64宗個案，當中包括在府內一個兒童設施出現感染群組，共36人染疫。

東京都今日公布，新增的感染個案為31宗，比上周四的確診數字多17宗，而過去7日的比賽數比較，亦上升了132.6%，連續兩日出現上升。而現時東京的重症病人為9人，是自2020年7月16日以來，1年零4個月後首度回落至單位數。

憂年底出現第6波

東京都今日進行新冠疫情的監控會議，專家指出目前疫情的下降趨勢有放緩甚至反彈跡象，擔心可能在年底出現第6波疫情。專家提醒指，即使已完成兩劑疫苗接種，仍有感染的可能：「周圍的人是輕症或無病徵，但仍有感染風險。故此即使已接種疫苗仍需要採取預防感染的個人措施，故呼籲東京都市民仍需每日勤洗手以及戴口罩等。

至於大阪府亦出現轉變，今日新增確診個案為64宗，其中在豐中市的兒童設施出現感染群組，包括職員及兒童在內共有36人受到感染。