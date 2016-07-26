新冠肺炎︱日連續5日增逾2萬個案 兩30多歲男接種莫德納後死亡

日本新冠疫情仍然高企，今日(28日)全國仍有超過2萬人確診，已經是日本連續5日超過2萬個案。而有2名分別30及38歲男子在接種莫德納疫苗後死亡，雖然二人接種的並非混有雜質的批次，但仍未知兩者之間有沒有關係。

日本21個都道府縣納入緊急狀態宣言的首個周末，至日本周末傍晚6時，全國仍有超過2萬宗的新增確診個案，大阪、神奈川、愛知及群馬亦錄得單日最高確診數字。而東京則回落至4,000宗以下，共3,581人確診。而全國重症患者共2,060人，是連續16日創新高。

與疫苗及異物因果關係未明

另外，厚生勞働省公布，與混有異物的莫德納友疫苗同期出產的疫苗中，有兩人接種後死亡，兩名死者分別30及38歲。二人接種的批次編號為「3004734」與混有異物的「3004667」批次不同，但是同為西班牙廠生產的同時期兩個批次已暫停使用。厚生勞働省表示，兩名死者的死因與疫苗的因果關係，以及與疫苗有否混有異物的影響仍未明。

兩名死者分別是38歲男子，在8月15日完成第二針後出現發燒，17日退燒後，18日在家中死亡，需解剖了解死因。而30歲的死者在8月22日接種第二針後，翌日發燒，回復後患者如常上班，至25日死亡。

2,500人澀谷排隊抽籤打針

至於在澀谷開設，特別為年輕人士及毋須預約的疫苗接種中心，在今日轉為抽籤之後，今早有約2,500人排隊取籌，但每日僅得300名額，人龍一度長達1公里，當中包括在日本工作的外國人。有在日本工作的中國人接種傳媒訪問指，日本政府疫苗接種計劃遲緩。該接種中心使用輝瑞復必泰疫苗。