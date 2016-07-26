新冠肺炎︱日13都府縣緊急狀態延至9月12日 自民黨幹事長違限聚惹公憤

日本新冠肺炎疫情仍然嚴峻，多個地方繼續錄得新高的確診數字。日本政府今(17日)傍晚宣布，除原有的6個都府縣之外，再多7個府縣納入緊急事態宣言至9月12日，當中包括茨城、櫪木、群馬、靜岡、京都、兵庫及福岡。另外，日本自民黨幹事長二階俊博今日與共同執政的公明黨幹事長石井啟一共5人用膳，被網民批評公然違反不得多於4人用膳的要求。

日本政府的新冠肺炎感染應對本部今日開會，就有關國內緊急事態宣言的應對，當中除了已納入緊急事態的東京、琦玉、千葉、神奈川、大阪及沖繩之外，再將另外7個府縣納入緊急事態，並將原定8月31日結束的緊急事態延長至9月12日。

至於有關重點防止感染控制的地區，亦增加宮城、山梨、富山、岐阜、三重、岡山、廣島、香川、愛媛、鹿兒島10個縣，合共16個縣。

東京新增4377個案 17縣確診再創新高

東京都今日新增4,377宗確診個案，當中276宗重症個案再創新高。至今日日本時間6時，單日新增19,589宗個案，死亡人數46人。山梨、靜岡、愛知、大阪、兵庫、佐賀、長崎、大分、宮崎、鹿兒島等共17個縣，感染人數則再創新高。

根據日本政府的預防感染指引，建議國民即使是一家人外出用膳，也不要多於4個人。然而同日，自民黨幹事長二階俊博與公明黨幹事長石井啟一共5人在東京都一間食肆內用膳及會議，事件惹起日本國民的爭議。二階俊博其後解釋指他們用膳只是「默食」未有交談，是在用膳完後才開始會議，又指5人皆完成兩針疫苗接種，並在一個較大的房間中以較遠距離用膳。

網民：為甚麼政治人物總要聚會

不過日本網民批評：「為甚麼政治人物被揭發多少次都要聚會用餐」、「以後外出聚會只要說是『默食』就可以？謝謝自民黨」。前自民黨幹事長小澤一郎就批評：「每日，政治上就只有醜陋的謊言和藉口。正是因為這樣，國民再不聽政府的說話。也就是造成今日大流行的原因。」

二階俊博屬自民黨第4大派系，對華態度友好，多次反對自民黨內部要求對華強硬的政策及宣言。

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