新冠肺炎︱東京今增21宗新個案 沖繩北海道解除食肆限制

在新冠疫情持續好轉，沖繩及北海道政府皆計劃在本月底解除食肆營業時間限制，而東京今日(28日)新增21宗個案，是連續12日少於50個案。

日本的第5波疫情已經放緩，多個都道府縣陸續解除地方的防疫限制。當中北海道今日在會議上決定，在31日起解除道內的「秋季防止感染擴大特別對策」，當中包括解除食肆4人一枱等的限制，並再度歡迎其他地方的遊客來訪。當中包括向到訪北海道的旅客提供每人1萬日圓住宿的折扣。同樣解除限制，還有南方的沖繩縣。現時全日本仍實施食肆縮短營業時間的沖繩，政府今日會議後決定，亦在31日解除食肆營業時間的限制。

大阪個案數字回升

而今日東京都宣布，新增確診個案為21宗，是連續第12日少於50宗以下，並且連續67日確診數字較上一周為低。而重症患者再度減少至15宗，連續4日創今年新低。至於個案數仍較多的大阪，今日新增個案有61宗，較上周四增加19宗，是自10月1日以來首度較上周同日有上升。

另外日本政府的新冠感染對策委員會今日開會，就有關東京在內的27個都道府縣，有關大型活動的入場人數限制，計劃在11月1日起解除進行討論。現時相關地方舉行的體育賽事等，最大入場數限定為1萬人。

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