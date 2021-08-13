新冠肺炎︱日本確診單日首破2萬 醫生倡全國緊急事態

日本新冠肺炎疫情在東京奧運結束後繼續急升，東京都單日新增5,773宗個案，再次創出單日新高，過去一周平均新增4,156宗個案，較上周增加108.8%。而全國的單日確診人數首次突破2萬。東京都醫學會會長尾崎治夫見記者，建議政府將緊急事態宣言擴展全國。

日本全國陸續公布最新的確診數字，多個府縣數字繼續破頂，其中東京都單日新增5,773宗，是自8月5日以來再次衝破5,000大關，亦是單日最高紀錄。東京都醫學會會長尾崎治夫今日(13日)召開記者會，向日本政府建議，將緊急事態宣言擴展全國。尾崎表示：「如果再努力多一個月，感染人數就可能會減少，所以我們必須採取這種對策。希望政府能夠展示出清晰策略。」

尾崎再指出：「現在已不只是以東京為主的首都圈，而是在大阪、福岡、北海道、沖繩都有問題。疫情已在全國蔓延開去。」他又表示：「現時醫療機構、醫院、診所，都處於緊張狀況，很多醫療機構都尋找協助，因為現在真的很滿。」尾崎指市民應該盡快接種疫苗。

促為變種病毒制定策略

尾崎指：「就像去年第一波，我們是需要真正抑制人流措施。現在不同於之前的冠狀病毒，Delta變種病毒是不同類型的可怕病毒，我們要重新制定對策。」

除東京外，岩手、群馬、新潟、琦玉、茨城、千葉、靜岡、三重、愛媛、佐賀、熊本、鹿兒島等，共16個府縣都錄得單日最高確診數字。其中茨城縣亦已計畫向日本政府請示，要求向該縣發出緊急事態宣言。

另外，日本首相菅義偉將不會在周日(15日)到靖國神社參拜。

奧運關連者帶變種病毒

東京奧組委公布，與奧運相關個案再多11宗。而有關稀後開始的殘奧會，有4宗相關個案，當中1宗涉及海外代表團成員。

而日本方面公布，在7月20日一名30歲女子，從秘魯到日本參與奧運的相關人士，在確診後證實其所感染的是Delta變種病毒，是首位證實帶變種病毒的奧運相關人士。