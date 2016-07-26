新冠肺炎︱東京增154宗確診半年來最低 打完針入境隔離縮減至10日

日本疫情進一步放緩，今日(27日)東京都公布的新增確診人數為154人，是自3月22日以來最低。另外，內閣官房長官加藤勝信今日會見記者時表示，下月開始入境日本的外國人，只要證明完成疫苗接種，隔離日數將由14日縮減至10日。

東京都今日宣布，新增154宗確診個案，是自3月22日以來首次低於200宗個案，而入院人數再減175人至1,378人，重症患者更減至125宗，而死亡個案為11宗。至於大阪府新增141宗個案，亦是自7月12日以來最少。

東京賣酒須認證

另外有關於本月底緊急事態宣言結束後，首相菅義偉今日與官員會議後，預定將會將所有相關的都道府縣，包括19個緊急事態的地方及8個重點預防感染的縣，解除所有警戒。而東京都預料會要求食肆最多提供酒類飲品至晚上8時，而營業時間則去到晚上9時，同時限定4人同行。至於食肆會要求提供酒類飲品需要獲得認證，即下月解除緊急事態後，要有認證的食店方能賣酒。而目前東京有12萬間食肆，獲認證的為9.3萬間。

內閣官房長官加藤勝信今日表示，已完成疫苗接種的入境人士，不論是外國還是日本居民，其隔離限制會由14日縮減至10日。但相關人士要提供到接種證明。