新冠肺炎︱東京憂冬季再爆發 福岡幼稚園現群體感染11幼兒染疫

日本新冠肺炎疫情雖然已經緩和，然而多處地方政府仍不感掉以輕心。在今早(24日)已決定將東京及大阪的大型疫苗接種設施，下調接種年齡由原本18歲降至16歲以上。而東京都政府今日與專家開會，擔心冬季再出現爆發，呼籲醫療設施繼續維持高警戒級別。至於福岡縣就希望，在緊急事態宣言解除後，仍維持食肆縮短營業時間。不過福岡縣首府的福岡市就有一幼稚園爆發疫情，至少11名幼兒及3名職員確診。

日本疫情放緩，並計劃在本月底緊急事態結束後，不再延長，但是個別地方仍擔心疫情擴散。東京都今日與專家舉行新冠肺炎的監察會議，專家指出，雖然新增個案已經連續5星期下降，但是冬季感染再爆發的危險仍然高，故建議醫療系統要繼續維持高警戒的級別。都知事小池百合子表示，要確保感染個案繼續下降，而非必須外出仍要求避免。小池百合子未有提到月底解除緊急事態宣言。而東京今日新增235宗個案，比上周五減少500多宗。

福岡擬續減食肆營業時間

至於在九州的福岡縣，計劃在30日緊急事態宣言結束後，要求縣內的食肆繼續縮短營業時間。縣政府打算按自己的預防感染措施應對疫情。同時亦考慮在控制感染的狀況之下，讓縣內的所有地方可以提供酒類飲品。不過福岡市就爆出幼稚園的感染群組，於市內城南區的一所幼稚園，有3名職員及11名幼兒受感染，園方表示有為校園消毒及提供口罩，並且進行默食的對策，然而有指校園內職員與學生會一起午飯。

另外，由自衞隊負責的大型疫苗接種中心，今日公布會將接種年齡由現時18歲以上，下調至16歲以上，以應對Delta病毒的威脅。