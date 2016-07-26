新冠肺炎︱東京新增29確診重症餘17宗 岐阜率先12月向醫護打第3針

日本東京及大阪新冠肺炎個案，今日(26日)都輕微回升，然而東京的重症個案數字跌至17宗，是今年以來最低。另外，岐阜縣指雖然未有國家的指示，但已確定會在12月向從事醫療人員提供第3針的疫苗接種。

東京都今日公布，新增29宗確診個案，雖然比之前兩日少於20宗為多，不過因應周末及周日檢測較少，故周一檢測回升而個案亦有增加。但是與上周二的36宗相比仍有所下降，是連續10日少於50宗個案。而目前東京的重症患者亦減少至17宗，是今年以來最低的數字。至於大阪府今日有51宗個案，並有2人死亡。

至於有關於第3針疫苗，岐阜縣率先公布為醫療人員接種，縣知事古田肇今日表示：「雖然國家方面未有給予具體的情報，但是接種疫苗的效果明顯，因此有必要迅速為第3劑疫苗接種做好準備。」古田之後透露，該縣預計會在12月開始為醫療人員提供第3針的疫苗接種，相關的地方接種會場將會做好準備。