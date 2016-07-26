新冠肺炎︱東京疫情緩和 日政府稱莫德納疫苗沒安全問題

日本東京的疫情有緩和跡象，今日(30日)東京都錄得1,915宗新增確診個案，是1個多月來首次跌回2,000宗以下。另外日本厚生勞働省公布，就有關莫德納疫苗被發現雜物的事件，證實只為包裝上的殘餘物，稱不存在安全問題。

東京都今日公布最新的確診數字為1,915宗，是自7月26日錄得約1,400多宗之後，首次跌穿2,000宗。而日本全國多個府縣確診數字都有所回落。

就有關莫德納疫苗有異物的問題，厚生勞働省公布調查結果，指在沖繩及群馬縣疫苗接種中心發現的異物，很大機會是疫苗封蓋上的橡膠片，故此相信沒有安全問題。

大量青年網上預約 迫爆網站

另外東京都在都廳的觀景台設立為年輕人而設的疫苗接種中心，並在今日開始接受網上登記，然而在網民表現他們至少要等候3小時才能進入預約，有人甚至表示需要至少一日。至於在澀谷設立的免預約接種中心，則正計劃調查抽籤的機制。