新冠肺炎︱東京連續7日少於100宗確診 大阪個案數回落至雙位

日本新冠疫情逐漸好轉，其中東京都今日(15日)公布，新增57宗個案，是連續一星期少於100宗個案。至於一度破百的大阪亦錄得回落，今日僅增65宗。全國新增個案531宗，是連續9日少於1,000，亦是今年周五最少。

東京都今日公布，新增57宗個案，是連續7日，個案數字低於100。而過去一星期東京新增個案的平均數，亦下跌至約66宗，比上周145宗下跌55%。而東京的重症患者亦減少至39人，但今日仍有7名50至90多歲的患者死亡。

而大阪繼續個案錄得較東京多，但今日已回落至65宗，是相隔4日之後，數字再回落至雙位數。較上周五(8日)減少101宗，而死亡人數亦有2人。

新潟廣島解除防疫措施

另外，新潟及廣島縣亦解除縣內的警告以及防疫管措施，其中新潟表示，因為縣內的感染人數下降，故此解除全縣的警報。而廣島亦因應個案數字大減，解除有關的預防感染措施。不過兩縣皆表示，雖然警告解除但仍呼籲居民戴口罩以及接受疫苗接種。

不過，厚生勞働省公布，在過去兩星期，輸入個案有所上升，其中在9月26日至10月2日期間於機場驗出的陽性個案，日本國籍者由9宗增至18宗，而外國人士則增加6宗至53宗。最多陽性個案的外籍人士為尼泊爾及菲律賽，各有11宗，而巴基斯坦亦有8宗，美國則有7宗。

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