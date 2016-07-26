新冠肺炎︱東京連續8日回落至雙位數 銀座周五晚人流增專家憂影響進度

日本新冠疫情持續回落，今日(16日)新增66宗個案，是連續8日回落至100宗以下。亦是今年以來周末最少個案的一日。而大阪亦有好轉，今日新增個案為78宗，仍較東京高，但已是連續兩日跌回雙位數字。不過，傳媒報道指銀座周五晚人流增加50%，有專家擔心影響回落速度。

東京都今日公布，最新確診個案數字為66宗，是今年周末單日最低的數字，亦是東京連續第8日錄得100宗以下個案。過去7日的平均感染人數為63.3，較上星期下跌約49%。而重症患者亦減少4人至35人。至於大阪府的確診人數仍高於東京，今日新增的數字為78宗，但已經是連續2日錄得雙位數的確診數字，比上星期六的124宗亦有回落。而日本全國今日新增484宗個案，當中有7個縣錄得零確診。

多地主要旺區人流急增

不過有傳媒就報道，在緊急宣言解除之後，各地的觀光設施以及繁忙街道的人潮逐漸增加。其中在周五晚，東京銀座的人流比之前上升50%。有根據智能電話的位置作調查的機構發現，在本月1日解除緊急宣言解除後的首日，當晚8時後在東京銀座的人流較之前增加51%，而澀谷的中央街亦有35.7%的增長，而六本木有34.9%，新宿歌舞伎野亦增加25.7%人流。

而東京以外，大阪難波地區亦有3成以上的增長，福岡天神地區亦多2成以上。專家指隨着晚間的人流急增，擔心感染人數下跌的速度會有所影響。

另外，隨着感染人數大幅回落，多處地方決定放寬以至解除縣內的防疫措施。其中三重及岐阜決定全面解除食肆的營業時間限制，而同屬東海地區的愛知縣就對於完全解除處於謹慎態度。