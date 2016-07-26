新冠肺炎︱東京都調低警戒級別 10個月來首次

在日本疫情持續好轉之下，東京都今日(7日)舉行的監督會議上，確定將都內的醫療系統警戒級別，由最高的第4級下調1級。是去年12月提升至最高級以來，首次下調警戒級別。而今日東京新增的確診人數為143人，是今年以來最少確診數字的星期四。

東京都今日舉行新冠肺炎的監督會議，當中討論是否下調警戒級別。由於入院的患者人數持續減少，故此認為有條件將級別調整。專家方面指，因應入院人數減少，以解除一般醫療限制，以及有必要讓新冠肺炎的治療與一般醫療處理並存。雖然，會上亦有專家指出，在解除緊急事態宣言後，夜間人流有所增加。而東京都知事小池百合子就表示，雖然警戒級別下調，以及感染人數減少，但都民仍有需要留意。

在警戒級別下調後，都內應對的新冠病人的病床將由6,651張縮減至約4,000張，當中300張為重症患者。

東京新確診143宗 數字今年周四最少

東京今日公布的確診數字為143人，是今年以來東京最少新確診者的星期四，亦已經是連續6日確診數字回落至200人以下。至於大阪今日的新增確診人數為165人，而日本全國今日新增972宗個案，是自2020年10月29日以來的808宗之後，近一年來首次在星期四確診人數再下跌至1,000人以下。其中岩手、山形及島根縣今日沒有個案，而秋田、石川、山梨、德島及香川縣均只有1宗。

另外，日本全日空今日公布，從11月起來回香港至東京成田機場的航班，會增至每周兩班。