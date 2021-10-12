新冠肺炎︱沖繩婚禮場地9個月冇生意 負債2600萬申請破產

在疫情之前，不少新人都會選擇在海外舉行婚禮，其中日本的沖繩是一個熱點。然而自疫情爆發，不單是未能外遊，更是連舉辦婚禮也不容易。在少子化以及疫情的夾擊，沖繩的一個婚禮場所就因為9個月沒有接過任何生意，最終累積負債3.8億日圓（約2,609萬港元）申請破產。

沖繩因為疫情大爆發，在今年5月再度納入緊急狀態，至上月底才跟其他都道府縣一同解除。其中糸滿市經營婚禮場地的公司「Something for西崎」，因為業務問題，在今年6月申請破產。據報，因為疫情關系，該場地自去年4月至12月期間，未有舉行過一場婚禮，令公司陷入困境。至今年6月向那霸法院申請破產。

沖繩因疫情破產累計15宗

日本傳媒報道，因為新冠疫情影響而向沖繩縣的法院申請破產的企業，至今有15宗，不過婚禮場地破產則是第一宗。除了受新冠疫情影響外，日本少子化也打擊婚禮服務，該場地在1996年開業曾是市內唯一的婚宴場所。