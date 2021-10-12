新冠肺炎︱泰國下月將向約10個低風險國家解封

泰國總理巴育周一(11日)宣布，該國將於11月1日起，向約10個低風險國家解封，即相關國家已完成疫苗接種的入境旅客，只需提供陰性檢測證明及進行入境檢查，之後毋須再接受隔離，但未有透露相關國家。巴育承認有關決定存在風險。

巴育周一在電視演說上表示，將會向約10個較低風險的國家解封，旅客抵達後只需要提供（陰性）檢測證明，然後再進行一次檢測就可以入境，並與泰國人一樣可以在該國內旅遊。不過他同時亦警告，若感染人數再激增，該國會採取果斷措施。

12月重開娛樂場所

巴育又表示，將於12月起容許娛樂場所重開，以及容許商店重新賣酒。

泰國自7月起每日仍有萬宗個案，而該國至今近7,000萬人，即32%人完成疫苗接種，約一半人已接種過至少一針疫苗。泰國目前累積有逾170萬宗個案，並有近18,000人死亡。

泰國早前估計，受疫情影響之下，2020年因外國旅客未能到訪該國，造成500億美元（約3,889億港元）的損失，是該國20年來經濟最大的打擊。今年泰國首8個月僅得逾7萬名旅客入境，而在2019年，泰國有4,000萬旅客。巴育未有透露解封國家名單，但傳媒估計包括美國、英國、中國及德國等。

島國斐濟12月開放

同樣計劃解禁，還有太平洋島國斐濟。斐濟計劃在12月起接待已完成疫苗接種的旅客入罄，該國旅遊部部長Faiyaz Koya表示：「我們已經有兩年未有接待國際遊客。在這兩年，我們在掙扎，然後我們在適應，現在我們準備好了。今日我們的國內航線已準備好，我們的酒店和導遊已準備好，斐濟人亦已準備好，安全地迎接世界各地的回來。我們準備好讓你重見笑容。」

入境斐濟的旅客，須提交入境前14日已完成兩劑疫苗接種，需要提交登機前的陰性檢測證明。抵達後48小時亦要進行PCR檢測。而未滿18歲的兒童，未有接種疫苗仍可入境，但需要證明他們有已完成接種的成人陪同。

斐濟的國民生產總值，有近4成來自旅遊業。而斐濟至周一累積約51,499宗個案，並有653人死亡。

相關新聞：