新冠肺炎︱浮羅交怡明重開 僅限完成兩劑疫苗大馬人

新冠疫情下全球封關，對不少以旅遊業為主要收入的地方造成打擊。馬來西亞旅遊勝地浮羅交怡，將於明日(16日)開關，不過要登島，首先要完成疫苗接種以及遵守嚴格的防疫措施，並且暫時只先接待馬來西亞人。

雖然變種病毒仍然在全球多地爆發，馬來西亞疫情仍然嚴峻，不過該國仍希望盡快擺脫新冠疫情的影響。尤其浮羅交怡一直以旅遊業為主要收入。當局就希望，在重新開放之下，今年底可錄得40萬旅客以及帶來1.65億馬來西亞令吉（約3.08億港元）收入。

浮羅交怡的發展局首長Tuan Nasaruddin Abdul Muttalib表示：「我們還不希望太過擠湧，雖然我們都要一個大數量。不過最重要是我們要控制好旅客，確保他們守規則。」

有浮羅交怡的食肆老闆就指：「最後我們終於可以歡迎旅客到訪，這是我們需要的主要收入來源。」不過馬來西亞還未開放予海外旅客入境，故浮羅交怡重開將先接待已完成兩劑疫苗的本地旅客。