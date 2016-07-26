新冠肺炎︱港新增2宗輸入個案 49歲東非返港女子涉Delta病毒

衞生署衞生防護中心今日(13日)公布，今日新增2宗新冠肺炎確診個案。兩宗個案皆為海外輸入，當中一名49歲女子（#12385）從東非毛里裘斯抵港，驗出涉及L452R變異病毒，而另一個案則仍等待檢測結果。

衞生防護中心今日公布的兩宗個案，分別為49及65歲的女子，皆來自高風險地區，二人在抵港時在機場臨時樣本採集中心檢測結果呈陽性。

新冠肺炎｜確診個案詳情

⚫ #12385，49歲女子，11月8日出現病徵，11月11日從毛里裘斯經阿聯酋，乘坐航班EK384抵港，她在4月8日及4月29日在香港接種兩劑復必泰疫苗。患者帶有L452R變異病毒。

⚫ #12386，65歲女子，沒有病徵，11月11日從巴基斯坦經阿聯酋，乘坐航班EK384抵港，她在7月10日及8月7日在巴基斯坦接種兩劑莫德納疫苗。

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