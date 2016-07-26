新冠肺炎︱澳洲新州料10月底達八成接種率 悉尼宣布下月解封

澳洲最大城市悉尼所在的新南威爾士州已封城多月，今日(27日)公布解封的路線圖。該州至今已累積6成的接種率，並預計會在10月11日左右達至7成接種率，屆時會開始放寬防疫限制。

新南威爾士州截至上周日(26日)晚8時，新增787宗新冠肺炎個案，以及1宗由外地傳入的個案，另有12人死亡。當地政府表示，預計10月11日會達至70%人口完成兩劑疫苗接種，可放寬防疫限制。亦預料在之後的兩周，可再達到80%的接種目標。目前，該州16歲或以上合資格接種疫苗的人口，已有60.1%人完成接種兩劑疫苗，並有85.5%人口經已接種至少一劑。

料12月達9成接種率

州長Gladys Berejiklian表示：「我們將接近（目標），但請不要在最後一刻放棄。我明白過去一段時間是艱難時刻，因為我們所有人都錯失很多事。但我們現在可以計劃，10月11日起可以做甚麼、與甚麼人見面。」新南威爾士州早前定下路線圖，在州內疫苗接種率達7成開始，會逐步放寬防疫措施，至8成已大致達到解封。

在達到8成的接種目標，該州將容許到偏遠地區旅行。而居民亦可以在家中接待最多10名訪客，社區體育活動及餐飲場所重開。殯葬及婚禮的人數限制也會被取消。而最終達至9成人接種，所有人將獲得「自由」，預計會在12月達成。