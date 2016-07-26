新冠肺炎︱澳洲菲律賓疫情創新高 昆士蘭或宣布封城

澳洲及菲律賓的新冠疫情繼續上升，其中澳洲在周六(11日)錄得最多的2,077宗個案，超越之前一日1.903宗的數字，是首次突破2,000宗。而菲律賓單日亦有26,303宗確診，累計已超過220萬。

澳洲新南威爾士州，單日仍有1,599宗新增個案，而在第3大州的昆士蘭，過去24小時僅增5宗個案。不過該州表示會觀察未來數日的狀況，以確定是否實行封城。州長Annastacia Palaszczuk表示：「如果我們見到有種子出現，我們就需要盡快去應對。不過暫時而言，這只是一個家庭而已。」

菲確診數破220萬

至於菲律賓，單日新增26,303宗個案，是該國單日最多。至今該國已錄得2,206,021宗確診，而今日亦再多79人死亡，累計共34,978人死亡。