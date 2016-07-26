新冠肺炎︱研究指有康復者手指腳趾會出現類似凍瘡

科學家發現，部分的新冠肺炎康復者，在手指或腳趾會出現類似凍瘡的皮膚，研究指這或許是因為身體對抗新冠病毒之後的副作用。

《英國皮膚病學雜誌》報道指，在個別的新冠康復者身上，都出現稱為「新冠趾」的病徵。 研究指這或涉及的免疫系統在應付新冠病毒而產生的副作用。相關 研究 可能有助緩解症狀及治療。

所謂的「新冠趾」在各種年齡患者身上都有機會出現，不過較多在兒童及年輕患者。部分人不會出現痛楚，但有可能出現皮疹及痕癢。受影響的皮膚會變紅或紫，而除了腳趾，亦有機會出現於手指上。有些人會出現腫脹及痛楚或部份皮膚變粗糙，亦有可能出現膿液。

接種疫苗出現機會低

研究透過血液及皮膚測試後，發現與免疫系統的兩部分有關，而兩者皆與身體對於新冠病毒的機能有關。其中一個原因是與一種抗病毒的蛋白有關，而另一個原因是抗體錯誤地攻擊人體的細胞及組織，而不只抵抗病毒。研究員研究了50個懷疑患上了「新冠趾」的康復者，以及13個出現類似凍瘡的皮膚但非新冠患者。不過研究員亦透露，在接種過疫苗人士，因為體內有抗體，患上「新冠趾」的機會相對較低。