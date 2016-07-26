新冠肺炎︱與病毒共存 新加坡再開放8國免檢疫入境

新加坡今日(9日)宣布，再開放多8個國家已接種疫苗的旅客入境免檢疫，當中包括英國、美國、法國及西班牙等。總理李顯龍表示，已在通往新常態的道路上行走，民眾要適應與病毒共存。該國目前的疫苗接種率已達約83%。

新加坡雖然仍有3,000多宗的新增個案，不過該國今日宣布，開放多8個國家，讓來自這些國家已完成疫苗接種的旅客入境可免檢疫。8個國家分別是加拿大、丹麥、法國、意大利、荷蘭、西班牙、英國及美國。來自8國旅客，將可於本月18日起，入境時只要通過檢測，將毋須再進行隔離檢疫。

李顯龍：正往新常態前進

李顯龍表示：「如何知道我們已進入新常態呢？這是到時我們將可以放寬限制，實施較輕（疫情控制措施），而確診數字保持穩定，可能每日去到數百宗，但並不會是增長中。當我們的醫院可以回復正常的服務，當我們可以重新做應該做的事，以及再見到人群而不需要擔心和緊張。」他指這不會是即時，而是可能需要一段時間，至少可能3個月，甚或至半年。