新冠肺炎︱菅義偉退任前 確定將解除半年緊急事態宣言

日本首相菅義偉今日(28日)出席退任前的最後一次國會報告，並向國會表示，在周四(30日)緊急事態宣言到期之後，將不會延長，而重點感染預防的地區亦會一併解除，這是日本自4月4日之後，全日本解除緊急事態。不過，有關防疫規例仍未完全撤回，當中大型活動仍限制最多一半或1萬人入場。

任期本月屆滿的菅義偉，今日出席最後一次國會報告。他在國會表示，將會於30日解除全國的緊急事態，並會於今午與專家委員會開會後正式確定。菅義偉又指，日本現時已接種1.6億劑疫苗，接種率已超越美國，而醫療系統的壓力亦已持續改善。菅義偉表示，即使是緊急事態宣言解除，仍需要繼續推進疫苗接種，並且要平衡感染對策和日常生活。

地方知事可延續禁酒令

另外，日本政府將允許各都道府縣知事，在解除緊急事態後，可因應地區個別情況決定是否容許售賣酒精飲品，而獲得認證的食店可營業至晚上9時，其他則至晚上8時。有關政策仍有待下午與新冠肺炎感染對策本部會議後確定。

至於經濟再生大臣西村康稔今晨則與專家會面，表示在緊急事應宣言解除後的一個月，大型活動仍會限制入場人數最多50%，或最多1萬人入場。