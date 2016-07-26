新冠肺炎︱越南計劃明年6月全面解封

越南計劃在今年12月開始，開放予低感染風險地區的遊客入境，並預料在明年6月可以全面解封。越南在疫情初期採取較嚴格的邊境措施，以阻止新冠疫情流入。在最初雖然取得不錯的表現，但就令國內的旅遊業大受打擊，直接影響佔當地10%生產總值的旅遊業。

越南容許旅客到訪下龍灣會安等地

越南上月就公布，11月將會率先開放富國島了完成疫苗接種的旅客。而他們在周三(6日)宣布，會容許旅客到訪下龍灣、會安等地。不過目前未知獲准入境的地方名單。越南的公布表示：「只有當地肯定是安全，我們才會開放。我們將會一步一步，小心地靈活應對大流行下的現實情況。」

越南的旅遊業在疫情前的2019年，每年有1,800萬旅客，至去年僅得380萬。而該國旅業的收益達310億美元（約2,413億港元），佔當地12%的國民生產總值。該國的疫苗接種率目前只有13%即9,800萬人完成接種，是其中一個接種率低的亞洲國家。

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