新冠肺炎︱逾4萬樣本結果疑出錯 英國檢測中心暫停化驗

英國周五(15日)早上公布，英格蘭及威爾斯有約4.3萬人，可能因為私人實驗室的檢測出錯，以致錯誤將他們的新冠肺炎檢測結果列為陰性。

位於英國中部禾夫咸頓（Wolverhampton）的一所私人實驗室，被指協助英國國民保健署進行PCR化驗，期間懷疑將LFTs檢測陽性結果的人士，其PCR檢測卻出現陰性結果。受影響的人士主要是來自英國西南部的檢測樣本。雖然LFTs檢測錯誤顯示為陽性，而PCR檢測呈陰性的可能性不低，然而相關報告指出，在有關地方出現類似個案，在過去數星期有異常地高的情況，故擔心可能有數千人因此被錯誤停止隔離。

正調查過去一個月樣本結果

英國健康保障局（UKHSA）表示，正調查來自Immensa Health Clinic Ltd，自今年9月8日至10月12日的檢測結果，受影響的人士主要集中於西南部，亦有個別個案來自英格蘭的東南及威爾斯地區。UKHSA表示在調查期間已即時暫停該實驗室的化驗工作，而該實驗室表示會全力配合有關當局的調查，又表示該實驗室已為英國當局提交250萬個檢測樣本報告。