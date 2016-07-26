新冠肺炎｜「來港易」明起實施 兩口岸每日各1000名額

政府公布，「來港易」計畫明起開展，容許身處廣東省和澳門的非港人，只要符合所有指定條件，可在入境香港時獲豁免強制檢疫安排。計畫實施初期將設有名額，經深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸來港名額為每天各1,000個。

有意申請者可透過網上系統預約入境香港名額，系統明日(15日)凌晨零時起接受申請，以先到先得形式分配，申請人須提供姓名、性別、出生日期、有效旅行證件號碼、手提電話號碼，以及選擇經哪個口岸入境。申請人必須年滿18歲，並可為最多3名同行者預約；18歲以下申請者則須由其家長或監護人申請預約。網上系統每逢周三零時開放下一輪的預約名額。

來港易免檢疫者須定期檢測

至於有關人士在入境時，須持有3天內取得的有效核酸檢測陰性結果證明，而且前14天內不能到訪粵港澳以外的其他地區，以及任何載列於「回港易/來港易計劃暫不適用風險地區名單」的地區，否則入境後仍須接受強制檢疫。

另外，有關人士須在到港的第3天、第5天、第9天、第12天、第16天到社區檢測中心，或認可的本地醫療檢測機構接受強制核酸檢測，並於第19天到社區檢測中心接受強制檢測。