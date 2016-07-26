新冠肺炎｜「智方便」即日起增電子針卡 4步驟可下載至手機 (附圖文教學)
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新冠肺炎｜「智方便」即日起增電子針卡 4步驟可下載至手機 (附圖文教學)
港府去年底推出「智方便」手機應用程式，政府資訊科技辦公室於社交網站fb公布，已接種新冠疫苗的市民由即日起，可透過「智方便」下載疫苗接種紙本紀錄，整個過程只需要4個步驟，十分方便快捷。
⚫ 用手機登入「智方便」
⚫ 選擇「2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統」
⚫ 選擇「電子針卡(顯示姓名及證件號碼)」
⚫ 系統將顯示電子針卡，亦可於右下角「列印本地疫苗接種紀錄」，下載紙本版疫苗接種紀錄，並將電子文件檔儲存於手機，方便攜帶或打印。
政府資訊科技辦公室補充，將會持續改善有關系統，以方便市民使用。
「安心出行」錄逾600萬下載
此外，政府資訊科技辦公室交代「安心出行」應用程式已錄得超過600萬下載，呼籲大家繼續使用「安心出行」，一齊為防疫抗疫出一分力。政府早前宣布，市民下月起進入政府大樓及或辦公處所，必須使用「安心出行」手機應用程式。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜「智方便」app即日起增電子針卡 4步驟可下載至手機-附圖文教學-290391