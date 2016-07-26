新冠肺炎｜一周11省133人感染 國家衛健委：疫情料再擴大

內地新冠肺炎本土疫情嚴峻，國家衛健委今日表示，自本月17日起至23日，短短一周就有133人染疫，波及11個省份，其中106人與旅行團傳播鏈有關，涉及13個旅行團或自駕遊，所感染的Delta變種病毒與內地之前疫情的同源性低，即今波疫情由新的境外輸入源頭引起。國家衛健委又指，隨著持續調查疫情和進行核酸檢測，預計未來幾日新增感染人數繼續增加，疫情波及範圍可能進一步擴大。

內地昨日新增43宗確診，本土佔26宗，其中內蒙古7宗，包括呼和浩特3宗、錫林郭勒盟2宗、阿拉善盟2宗；甘肅6宗，包括蘭州5宗、張掖1宗；寧夏6宗，包括銀川3宗、吳忠3宗；北京4宗，均在昌平區；河北1宗，在石家莊；湖南1宗在株洲；陝西1宗在西安。

北京出現打牌感染群組

在首都北京，疫情已隨著打牌擴大。北京昌平區前日有6人確診，昨再有4人確診。北京疾控中心指，昌平區疫情涉及一個5人自駕遊旅行團，該5人本月12至15日同遊內蒙古、寧夏、山西等地，16日返抵北京，其中1人15日已開始發燒，體溫最高達攝氏39度，其妻亦於19日發燒至39度，但2人都無去醫院就醫、檢測，甚至兩度邀請朋友回家打麻將；19日其旅行地升級為疫情中風險，2人亦無向所住社區報告。目前該旅行團5名成員已全部確診，一同打麻將的8人之中亦已有5人確診。北京警方已對該對打牌播疫夫婦刑事立案調查。

北京疾控中心又提到，昌平區的個案與豐台區的個案屬同一來源的兩個傳播分支，所感染病毒是與近期內蒙、甘肅等地個案的病毒同度同源的Delta變種病毒。

疫情中高風險地區暫停跨省旅遊

截至今早9時，內地共有2個疫情高風險地區及14個疫情中風險地區，高風險地區分別是北京昌平區北七家鎮及內蒙古阿拉善盟額濟納旗達來呼布鎮；中風險地區當中，內蒙古錫林郭勒盟二連浩特市佔3個、阿拉善盟阿拉善左旗佔1個，甘肅蘭州城關區佔3個、張掖甘州區佔2個，貴州遵義滙川區佔2個，寧夏銀川興慶區、西夏區、金鳳區各1個。

目前北京、內蒙古、甘肅、寧夏及貴州均已暫停跨省旅遊活動。國家衛健委要求發生疫情的地區要迅速進入應急狀態，未發生疫情地區則要加強監測預警，又指今冬明春是疫情防控關鍵期，各方面都要毫不放鬆外防輸入、內防反彈。