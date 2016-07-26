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新冠肺炎｜一家八口染疫亡 早上中午各抬出4副棺材
20 小時前
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新冠肺炎｜一家八口染疫亡 早上中午各抬出4副棺材
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一家八口染疫亡，早上中午各抬出4副棺材。(網上片段截圖)

一度將新冠疫情控制的越南，受Delta變種病毒肆虐，疫情越趨嚴峻，單於周六增加9,710宗確診，其中胡志明市病例急增，平均每天有241人染疫死亡。當地更有一家八口，於同一日全家病殁。

當地一名網民蘇玉和(Tô Ngọc Hòa，音譯)於網上上載一段長約80秒的影片，指出醫護人員於同一家人的住所，分別在早上、中午先後抬出8副棺材。

畫面中，4名穿著藍色防護衣的醫護人員從民宅走出，將棺材放上救護車上，而車上已放有3副棺材。

8具棺材來自同一家庭

蘇玉和表示，事發地點位於胡志明市下轄的守德市，早在當天上午，已出現一批醫護人員從該民房裡抬出4具棺材，到了中午又有4名醫護人員出現在同一處抬出另外4具棺材。據了解，這8具棺材來自同一家庭，他們全是因染疫而不幸於同一過身的死者。

胡志明市近日多達1,000名醫護人員投入抗疫的工作，當中有數百人其實是退休醫生。根據越南衞生部統計，目前約800萬人打完第一劑、80萬人左右已完全接種。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜一家八口染疫亡-早上中午各抬出4副棺材-280537
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