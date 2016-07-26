新冠肺炎｜七旬外籍翁昨擅離檢疫酒店 至今仍下落不明

港府今日(27日)傍晚公布，正接受抵港檢疫的75歲外籍男子涉擅自離開檢疫酒店，自昨日(26日)上午起失蹤，至今仍未被尋回。

涉事75歲男子前日(25日)從意大利抵港，入住尖沙咀華美達華麗酒店，直至前晚酒店通知衞生防護中心，該名男子涉在未獲批准的情況下擅自離開酒店房間，並於走廊位置徘徊，違反強制檢疫令。酒店職員遂要求該名男子返回房間內。

按既定機制，中心昨日安排醫療輔助隊將涉事男子送往檢疫中心，惟昨午約1時車輛抵達後，酒店職員發現該名男子失蹤。翻查酒店的閉路電視後，涉事男子昨早約11時離開檢疫酒店，並沿山林道步向彌敦道方向，至今仍下落不明。

違令可判罰款及監禁半年

警方現正追尋涉事男子，指定檢疫酒店計劃合規巡查隊及酒店管理人員亦同時進行跟進調查。當局極度關注及重視事件。政府強烈呼籲受檢疫人士必須嚴格遵守檢疫要求。任何人違反檢疫令，擅自離開檢疫地點屬刑事罪行，一經定罪，最高可被判罰款2.5萬元及監禁6個月。

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