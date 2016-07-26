(更新) 新冠肺炎｜上海迪士尼閉園檢測 新增確診者曾遊玩

(更新) 上海迪士尼今晚9時許在微博宣布，樂園和迪士尼小鎮明日及後日(11月1至2日)暫時關閉。持有今日和/或明日和/或後日門票的遊客，可在未來6個月內任選一天到訪樂園，換取當日門票，無需預約。如無法在6個月內到訪，可以退票。上海迪士尼度假區兩座酒店正常運作，如有查詢可向原購買渠道聯絡。上海地鐵11號線迪士尼站已經封站。

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內地新冠肺炎本土疫情仍在蔓延，昨日新增48宗確診，其中江西上饒市的疫情更可能經上海迪士尼樂園進一步擴散，一名來自上饒的上海迪士尼遊客搭火車回程途中，今日於浙江杭州確診，原在舉辦萬聖節活動的上海迪士尼傍晚緊急停止遊客進入，園內所有遊客離開時必須在出口處做核酸檢測，並於24小時後再檢測一次，若兩次結果為陰性，需繼續進行12天自主健康監測。

相關遊客須14天內檢測4次

上海迪士尼今天傍晚6時05分在微博發出通知，指接獲外省市協查通報，為配合新冠肺炎疫情流行病學調查，樂園及迪士尼小鎮即時停止遊客進入，園內所有遊客須接受檢測；部分遊樂設施暫停運作，戶外演出繼續舉行。上海市疫情防控工作領導小組亦發出緊急通告，要求昨天及今天曾進入上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮的人士，立即向所在社區和單位/學校報告，並到就近指定醫療機構檢測，全程須佩戴口罩。

通告要求所有在上述時間入園人士進行2天閉環管理及12天嚴格社區健康管理，期間第1、2、7、14天要進行檢測，而首兩天暫時不返工返校，留在家中，非必要不外出，待首2次檢測為陰性後繼續健康監測。