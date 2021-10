新冠肺炎|世衛組新調查團 或是新冠病毒溯源最後機會

世界衛生組織(WHO)早前稱將成立「新型病原體起源科學諮詢小組」( Scientific Advisory Group on the Origins of Novel Pathogens,簡稱Sago),總幹事譚德塞周三公布提名26名專家加入,當中6人曾參與世衛到武漢溯源調查,其中包括中國科學院北京基因組研究所副所長楊運桂。在之前溯源調查中,報告指病毒很大機會由動物傳給人類,實驗室洩漏機會極微。新調查團將就這兩項結論調查,譚德塞指了解新病原體的來源對預防未來的爆發至關重要。有世衛官員指,這或是調查新冠病毒源頭的最後機會。

外交部:堅決反對任何形式的政治操弄

中國外交部發言人趙立堅今日在例行記者會回應有關提問時稱,中方率先同世衛開展聯合研究,兩次邀請專家到中國實地考察,中國將繼續支持和參與全球科學溯源,堅決反對任何形式的政治操弄。