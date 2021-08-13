新冠肺炎｜世衞促中國分享早期病毒原始數據

世界衞生組織發表聲明指，需要有關新冠病毒的所有數據來調查中國實驗室可能泄漏的假設，促請中國分享早期新冠病毒病例的原始數據。

世衞重申，病毒溯源工作無政治目的，亦非要責怪任何一方。組織指，溯源下一階段工作，對了解新冠病毒疫情如何爆發極之重要，在現有基礎上，必須研讀早期個案原始數據，包括以及2019年潛在初期病例的血清，對推進科學上的理解非常重要，也不應被政治化。

溯源專家組長：憂實驗室人員染病毒後傳開

溯源國際專家組組長安巴雷克(Peter Ben Embarek)接受丹麥電視台訪問時指，中國疾控中心在武漢的實驗室與華南海鮮市場相距不遠，擔心該實驗室安全水平不足，有可能出現實驗室人員收集蝙蝠樣本感染病毒後，再將病毒傳開的情況。但他強調，目前沒有直接證據支持這個假設。

中國：不接受將實驗室洩漏作研究重點之一

世衞的溯源國際專家組今年初抵達武漢，3月發表的報告指出，新冠病毒可能由蝙蝠，再透過其他中間宿主，傳染至人類；報告亦認為病毒極度不可能由實驗室向外洩。至7月中，總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，不應過早就病毒是否涉及實驗室洩漏下定論，並指中國在調查期間沒有與世衛組織團隊分享原始病毒數據，以配合病毒溯源工作第二階段調查。

較早前，中國表明不會接受世衞提出的新冠病毒溯源第二階段計劃，指該計劃將中國違反實驗室規則造成病毒洩漏作為研究重點之一，認為是對常識的不尊重和對科學的傲慢態度。

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