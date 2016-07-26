新冠肺炎｜世衞專家組：生物證據正消失 籲各國支持溯源

由世界衞生組織指派調查新冠病毒的國際專家組，指調查病毒起源的證據正逐漸消失，呼籲各國支持病毒溯源工作。

專家組在《自然》期刊撰文，回應外界對首階段溯源調查工作的批評，否認中國曾施壓要求專家組將冷凍食品列為潛在傳播方式，重申現有證據不足以證明實驗室洩漏的假設，與透過中間宿主傳播，有同樣比重。

內文提到，專家組在武漢調查期間，時間和所獲授權均有限，當時的初步研究不預期可為病毒起源提供確切答案。第二階段調查將尋找病毒2019年12月，在武漢被發現之前的證據、研究可能攜帶病原體的野生動物等，相信對於找出病源至關重要。

專家組：中國至今仍拒絕分享原始數據

專家組指出，部分生物證據，包括人類在感染過程中產生的抗體，會隨時間流逝消失，中國至今仍拒絕分享原始數據，亦已經關閉野生動物市場和銷毀相關動物，令尋找病毒早期如何傳染人類變得困難，對人或動物進行追蹤調查的可能性正快速縮小，任何延誤都會導致部分研究在生物學上變得不可能，呼籲各國和科學界聯手加快下階段調查。

不過負責率團到武漢的世衛調查團團長安巴雷克未有在文章署名，他拒絕評論報道。

中方：應同樣調查美國實驗室

中國常駐聯合國日內瓦代表致函世衛總幹事譚德賽，重申病毒從武漢病毒研究所洩漏極不可能。如果世衞仍堅持不能排除實驗室洩漏，就應該同樣調查美國德特里克堡基地和北卡羅來納大學的實驗室，認為這些實驗室與病毒的聯繫疑點重重，又附上2,500萬中國網民聯署，要求調查的公開信。

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