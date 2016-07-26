新冠肺炎｜世衞指歐洲再處震央 料明年初或多50萬人死亡

歐洲疫情升溫，多國確診數字創單日新高。世界衞生組織(WHO)表示，嚴重關注歐洲的新冠肺炎病例數目增加，警告區內到明年2月前可能再有50萬人染疫死亡。

世衞周四(4日)公布的數據顯示，全球新增超過47.95萬宗新冠確診病例，累積增至逾2.47億宗；死亡病例新增7,706宗，累積增至超過502.02萬宗。

世衞歐洲區域辦事處主任克盧格(Hans Kluge)表示，跨越53個國家及地區，包括多個中亞國家的歐洲區域，至今累計有7,800萬宗病例，超過東南亞、東地中海地區、西太平洋及非洲總和，形容歐洲再次處於疫情震央，個案增加的情況涉及各個年齡組別。

世衞認為，歐洲疫情升溫是由於疫苗接種覆蓋率不足，以及放寬公共衞生同社會限制措施，指歐洲必須改變策略，由應對個案激增，轉為防止個案發生，方法包括檢測、追踪、保持社交距離及戴口罩。

歐洲多國單日確診個案再創新高

歐洲包括德國、法國、波蘭及匈牙利等多個國家，周四都錄得單日確診新高。其中，德國周四新增近3.4萬宗確診個案，創單日新高。目前德國仍有1,600萬人未接種新冠疫苗。德國衛生部長施潘形容，國家正經歷一場因為未接種疫苗而出現的疫情。

俄羅斯周四單日亦新增死亡病例1,195宗，創歷史新高。近來病例飆升已經迫使俄羅斯政府宣布全國停工。波蘭周四則新增1.5萬宗病例，創下4月以來新高，另外有250宗相關死亡病例。波蘭自疫情爆發以來累計確診306.6萬宗，逾7.7萬人病殁。

至於匈牙利周四新增確診病例6,268宗，是一周前新增確診人數的一倍以上。

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