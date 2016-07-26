新冠肺炎｜世衞：倘變種病毒續增 擬用星座命名

世界衞生組織(WHO)專家指，目前以希臘字母命名變種病毒，若變種病毒繼續增加，24個希臘字母不敷使用，便會考慮用星座命名。

多個國家出現傳染力更強的新冠變種病毒，世界衞生組織為了統一稱呼及避免污名化任何國家，5月尾開始以希臘字母命名變種病毒。

世衞流行病專家范克爾克霍夫(Maria Van Kerkhove)表示，世衞已開始尋找另一系列的名字用來命名，其中包括星座名稱或希臘的男神或女神。范克爾克霍夫強調，任何命名都不會有人感到冒犯或不滿。

倘為所有變種病毒命名 希臘字母將用光

目前有4種變種病毒被列為「令人憂慮變種病毒」，包括Alpha、Beta、Gamma，以及首先在印度發現的Delta變種病毒。另外，被列為「令人關注變種病毒」一度高達7種，包括最新被命名、在秘魯發現的Lambda變種病毒。世衞同時將13款變種病毒列為進一步監察名單中，並未命名。若全部命名，24個希臘字母便用完。

范克爾克霍夫又警告，新出現的新冠變種病毒可能令現今的疫苗失效，呼籲各國竭盡所能防疫，不要只依賴疫苗，又特別指出3種情況下，可能出現威力更強的變種病毒，分別是高傳染率地區、動物密集的地區，例如牧場及高接種疫苗率，但仍有病毒廣泛傳播的地區。

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