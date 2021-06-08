新冠肺炎｜世衞：無權逼使成員國提交病毒源頭數據

世界衞生組織(WHO)專家組早前到中國調查新冠病毒源頭，結果惹來西方國家質疑，世衞指，不能強迫成員國提交更多有關新冠病毒源頭的數據。

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世衞緊急項目執行主任瑞安在記者會上被問到，如何要求中國公開更多疫情資訊。瑞安表示，世衞預期各成員國為調查提供全面合作及支援，但世衛沒有權強迫任何成員國做事，這個是194個成員國商定的行事方式，但會提出再作必要的研究，以便將了解病毒源頭的工作，提升到下一個層次。他強調，了解病毒起源很重要，只有這樣才能終結疫情大流行，但要確定起源並不容易，可能要花很多年。

世衞今年初曾派專家組到武漢進行新冠病毒溯源調查，專家組的報告指，新冠病毒由動物經中間宿主傳染給人類的機會最大。世衞總幹事譚德塞其後指，有專家組成員向他反映未能取得所有數據。

世衞籲解除抗疫時勿操之過急

譚德塞指出，日益看見一個雙軌疫情大流行，許多國家仍面對極端危險的情況，但部分疫苗接種率最高的國家開始討論結束抗疫限制。令人擔憂的變種病毒在全球加速擴散，包括印度發現的變種病毒，太快解除限制可能是災難性的，對於那些沒接種疫苗的人。他說，造成雙軌疫情大流行的是疫苗供應不均，指高收入國家至今接種了全球44%疫苗，低收入國家人民注射的疫苗只佔全球0.4%，他再度呼籲分享疫苗。