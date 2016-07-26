新冠肺炎｜中午起澳門入境珠海毋須集中隔離

澳門同珠海達成協議，由今日中午起，經珠澳口岸入境珠海毋須隔離，澳門警方預計，中午將會是陸路口岸離境人流高峰，呼籲通關人士應避免集中離境，離境人士亦應配合現場警員指示有序過關，提前準備好需出示的健康碼及檢測陰性證明。澳門上周日完成重點區域及人群核酸檢測計劃，共有超過8萬人採樣，全部結果都呈陰性。

戲院卡拉OK夜總會今起可恢復營業

至於電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉OK場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳及歌舞廳等娛樂場所今日起可恢復營業。

另外，澳門衞生當局昨日(18日)公布，將新冠滅活疫苗的適用年齡層，由年滿18歲下調至12歲。澳門目前共提供兩種新冠疫苗，包括採用滅活技術的國藥疫苗，以及採用信使核糖核酸技術的BioNTech疫苗。

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