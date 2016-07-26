新冠肺炎｜中國傳媒引述瑞士生物學家斥病毒溯源淪美國政治工具 瑞士：無此人 籲撤報道兼登更正聲明

瑞士駐中國大使館促請中國傳媒撤回一篇引述瑞士生物學家的報道，指其內容「不實」，指並無此人，「若你真的存在，我們樂意與你見面！」，並呼籲中國傳媒和網民刪除有關報道，以及刊登更正聲明。曾刊登或轉載該報道的中國傳媒網頁及社交網已將報道下架，包括人民日報海外版微博帳號、環球時報、央視旗下的中國環球電視網(CGTN)、鳳凰網和上海日報網，但並無刊登更正聲明。有關報道引述瑞士生物學家Wilson Edwards在其Facebook帳號的評論，稱世衛的病毒源頭追溯調查遭政治化，擔心世衛的獨立性。他又指，研究員支持世衛聯同中國的源頭追溯報告後，受到美國和部分傳媒的「巨大壓力」。

FB帳號兩周前開設

瑞士駐北京大使館在Twitter發聲明，指過去數天中國有大量傳媒報道及社交網帖文引述有關瑞士生物學家的報道，「感謝大家對我們國家的關注，但瑞士駐華大使館必須遺憾地指出，這是一條錯誤的新聞」。聲明指出，瑞士沒有任何登記姓名為Wilson Edwards的公民；生物學界沒有以該名字署名的學術文章；發表評論的FB帳號在2021年7月24日剛開設，至今僅發一條帖文，帳號好友只有3位。

中國傳媒的中文報道引述Wilson Edwards指，在美國持續施壓下，世衛組織溯源工作恐淪為美國的政治工具。CGTN除了刊登有關引述的英文版報道，還有法文版，有網民一度指法文版並未刪除，但今日該文已未能登入。