新冠肺炎｜中國疾控中心：熱浪或成播疫「幫兇」

內地疫情持續擴大，可能與天氣熱有關？《中國疾控中心周報》(英文版)上周五刊出一篇論文，指研究分析顯示，熱浪會分散民眾對新冠疫情的警惕，減少「持續戴口罩」時間，原因包括誤以為疫情會在高溫天氣下減少、戴口罩太焗、出汗等。

論文指，去年5至9月，內地各省市共發布18,992個高溫預警，北京新發地農貿批發市場疫情就在去年6月11日起爆發，當時北京熱浪一個接一個，同月6至8日、14至16日及23至25日這3個時段，均有發出高溫預警(攝氏35度以上)。

熱浪下戴口罩意願下降58%

到去年8月初、北京新發地疫情結束後，中國疾控中心針對民眾在熱浪和非熱浪期間對疫情的關注及「戴口罩」「乘坐通風良好公共交通工具」行為，進行網上問卷調查，收回1,000份有效問卷。結果顯示，暴露在熱浪之下，民眾戴口罩的意願下降58%，乘坐通風良好公共交通工具的意願下降41%；熱浪期間，持續戴口罩人數減少20.6%，持續乘坐通風良好公共交通工具人數減少9%，關注疫情多過熱浪的人數比例下跌9.4%，只關注熱浪人數增加3.9%。論文認為，高溫天氣會擾亂公眾對新冠肺炎預防措施的遵守，夏季的高溫對公共衛生來說，是迫在眉睫的挑戰。

官媒《健康時報》近日曾報道，在內地今波疫情重災區江蘇揚州，有市民指，造成當地疫情大爆發的棋牌室，防控措施較弱，很少會要求客人戴好口罩；在其中一個疫情傳播點湖北荊州站，有常客亦透露，進入站內時，工作人員會要求乘客戴口罩，但入到候車室，有乘客就會脫下口罩，有時會有工作人員上前提醒戴好口罩。