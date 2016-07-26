新冠肺炎｜中疾控專家：美國應為下階溯源調查對象

美國近日有研究顯示，當地最早於前年12月底已經有首宗新型冠狀病毒個案，比官方公布的早約一個月，中國疾控中心流行病學首席科學家曾光接受北京《環球時報》訪問時表示，美國應該成為下一階段病毒溯源調查的優先對象。

《環球時報》引述曾光指出，現時應該把注意力轉移至美國，稱美國在疫情爆發初期檢測速度緩慢，而且也有很多生物實驗室，認為該國所有與生物武器相關的設施都應該受到審視。

外交部發言人趙立堅昨日表示，美國的研究再次證明病毒溯源是複雜的科學問題，世界衞生組織(WHO)主導的下階段溯源工作中，應該在多國多地展開研究，而不是局限於某一區域。他又指，中方已經兩次邀請世衛專家到訪，希望其他國家也能像中國一樣，本著開放、透明、科學的態度同世衛展開溯源合作。

研究：美國前年12月可能已有人感染新冠病毒

美國衞生機構研究人員於去年1月到3月，從全國50個州取得逾24,000個血液樣本，當中7個來自伊利諾伊等5個州份的樣本，有冠狀病毒的抗體，或早在前年12月24日已經在州內出現，較官方在去年1月21日公布的首宗確診個案早1個月。不過有專家就質疑樣本太少，又認為樣本含有的抗體，有機會不是由新冠病毒引發，研究結果未能作準。