新冠肺炎｜中疾控：病毒源頭極可能是進口冷凍產品

新冠肺炎病毒來源至今未明，但中國疾控中心中國現場流行病學培訓項目主任馬會來近日指出，內地首個新冠疫情爆發點湖北武漢華南海鮮批發市場，可能是遭受附於進口冷凍產品上的病毒污染。

武漢最早染疫3人從事冷鏈相關工作

官媒《科技日報》今日更引述中疾控研究人員稱，華南海鮮批發市場最早感染的3人，都從事冷鏈相關工作，加上山東青島、北京等地都曾發生病毒源自進口冷凍產品的確診個案，甚至在相關產品中培養出活新冠病毒，證明病毒有感染力。報道還指出，華南海鮮市場冷凍貨品的進口國，曾在2019年庫存病人樣本中驗出新冠核酸或血清抗體陽性，亦曾在蝙蝠和穿山甲發現與新冠病毒親緣關係相近冠狀病毒。

報道引述中疾控病毒病預防控制所研究員劉軍稱，「無論是流行病學證據，還是環境樣本的檢測證據，以及分子流行病學證據，都提示，新冠病毒有可能通過冷鏈產品進入武漢」。馬會來亦指，「青島等地發生的7起進口冷鏈導致的新冠疫情，提示2019年末發生在武漢華南海鮮市場的疫情存在冷鏈引入的高度可能性」。