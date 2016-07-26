新冠肺炎｜今起抵港前14日逗留澳門者不能以回港易回港

政府宣布因應澳門疫情發展，今日起，抵港當日或之前14日，曾逗留澳門的人士，不能透過「回港易」計劃回港；由澳門入境本港的人士，必須進行14天家居強制檢疫。

由澳門入境本港的人士，在抵港當天或之前14天曾逗留澳門， 抵埗後必須進行家居強制檢疫14天，另檢疫期間須在抵港第3、第7和第12天，以及完成檢疫後的抵港第16天和第19天，接受強制檢測。因應已完成疫苗接種而調整強制檢疫期至7天的安排，亦不適用。

另外，由早上6時開始，除了保障兩地正常生產生活的跨境貨車司機外，經粵澳口岸出入境的人員，需持有12小時內的核酸檢測陰性證明，而經其他口岸的出入境核酸有效期證明不變。

澳門啟動全民檢測

至於澳門確診新型肺炎的一家四口，基因排序顯示他們感染了Delta變種病毒。澳門今早9時啟動全民核酸檢測，全澳41個核檢站，將會24小時運作，預計3日內可完成全澳市民檢測，期間政府醫院基本暫停包括專科門診、抽血化驗及各類檢查等服務；各公共衛生化驗所、衛生中心及衛生站的門診，亦會暫停。

至於珠海市由昨晚至凌晨開展全市全員核酸檢測。珠海全市的電影院、歌舞、娛樂、演出場所、網吧、美容院、洗浴中心等場所暫停營業，當局呼籲市民非必要不離開珠海，全市機關事業單位 ，包括學校及醫院工作人員離開珠海，須經單位負責人批准。

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