新冠肺炎｜以毒攻毒？研究︰一種毒蛇毒液可遏新冠病毒 削75%複製力 有助研藥物

科學家密謀「毒殺」新冠肺炎病毒？說的是以毒蛇毒液內的一種物質，來研發新冠肺炎藥物。巴西有研究以猴子細胞做實驗，發現「巴西矛頭蝮蛇」(Bothrops jararacussu)的毒液內的一種「肽」(peptide)，可抑制75%新冠病毒，冀稍後以人類細胞測試。

聖保羅大學物理研究所的實驗發現，巴西矛頭蝮蛇毒液內的該種「肽」，可與新冠病毒內一種名為「PLPro」、與病毒複製能力有關的酵素連繫，令猴子細胞內新冠病毒複製能力，大減75%，而該種「肽」不會損害其他細胞。

甚麼是「肽」？

「肽」是一種天然存在的小生物分子、一種介乎於胺基酸與蛋白質之間的物質。「肽」由胺基酸組成，來源有多種，內源性包括人體內胸腺及胰島素亦有「肽」，外源性則存在於動植物之中。「肽」被指可影響細胞生長，亦被認為與對抗病毒細菌、調節免疫力及營養等有關。

或有助研發新冠肺炎藥物

有份撰寫報告的聖保羅大學教授Rafael Guido強調，巴西矛頭蝮蛇毒液內的該種「肽」，可以在實驗室合成，毋須捉蛇養蛇。當地爬蟲學家Giuseppe Puorto亦稱，「我們擔心人們會在巴西大舉捕獵該種蛇，以為牠們可拯救世界……但並非如此！可對抗新冠病毒的不是毒液本身。」研究人員下一步將評估巴西矛頭蝮蛇的該種「肽」，在不同劑量下的效果，以及它可否防範新冠病毒進入細胞，冀之後再在人體細胞測試，暫未有時間表。

巴西矛頭蝮蛇是巴西體型最大的其中一種蛇，可達2米長，棲息於大西洋沿岸森林一帶，除巴西外，亦見於玻利維亞、巴拉圭及阿根廷等地。

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