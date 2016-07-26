新冠肺炎｜伊拉克收治新冠病人醫院大火 58死逾百傷

100人受傷。

事發在南部城市納西里耶一間專門收治新冠病人的醫院，星期一(12日)晚上發生大火。當地衞生官員指，起火的醫院大樓3個月前才啟用，有70張病床，專門收治新冠病人，起火時有至少63病人。醫院被燒到一片熏黑，消防繼續在現場搜索生還者，不少死者遺體被暫時停放在醫院外，死者多數是嚴重燒傷，大批家屬到場尋找家人下落，部分人不滿，指責官員貪腐，與警察衝突。消息指還有很多病人失蹤，相信死亡人數會進一步上升。

警方相信是氧氣筒爆炸 官員指電線短路所致

警方初步調查相信，大火是由氧氣筒爆炸所致，亦有官員指是電線短路，確實原因仍然有待調查。民防部門指，醫院以易燃物料興建，容易著火。

總理辦公室發表聲明，指總理卡迪米召開緊急會議，要求徹查火警起因，並下令拘捕納西里耶衞生及民防官員。

首都巴格達今年4月，亦有一間收治新冠病人的醫院由於氧氣樽爆炸起火，造成至少82人死，110人受傷，事後衞生部長引咎辭職。