新冠肺炎｜低座隔離 高座照開 專家憂酒店成播毒漏洞

檢疫酒店是外防輸入的重要「關卡」，一旦失守，新冠病毒便有機會流入社區，造成傳播鏈甚至爆發。港府日前公布新一輪40間指定檢疫酒店名單，涵蓋今年12月1日至明年2月28日，即聖誕新年旺季檔期。新加入的荃灣西如心酒店，期內會兼做抵港旅客隔離和一般市民生意。當中，一般顧客只可入住高座，但同時亦可到作為檢疫用途的低座，使用該處9樓的健身室設備。酒店雖表明兩類住客不會接觸，但有醫生憂慮安排難完全避免病毒傳播。

記者：張逸羲



荃灣西如心酒店分為一高一低兩幢大樓，分別高89層和42層，合共提供1,609間房；9樓為連接兩座大樓的平台部分，設有室內和室外泳池，以及位於低座的健身室。本報記者早前致電酒店客戶服務熱線查詢，對方確認於12月至2月期間，健身室會如常開放給非檢疫住客使用，泳池則於冬季期間關閉。換言之，住客若要使用健身室，便需要前往低座檢疫酒店的範圍內。不過酒店職員重申，檢疫住客只可留在房間，即使9樓相連兩座大樓，一般住客都不會接觸到檢疫客。

酒店：大樓間不設公共區域

如心酒店集團回覆本報指，酒店高座會如常提供各項常規的住房、宴會及餐飲服務，而酒店將根據政府指引，全面分隔低座及高座，兩座大樓將獨立運作，以確保其賓客不會互相接觸；兩座大樓間不設公共區域，使用獨立的出入口、升降機及行人通道，並會確保兩棟大樓的室內通風系統獨立運作。至於員工方面，酒店指已安排指定員工團隊為檢疫住客服務。食衛局則指，指定檢疫酒店可就開放酒店內的個別設施提出申請，在經相關部門實地檢閱後可獲批開放。當局提到，至今沒有任何因使用檢疫酒店內的對外開放設施，而受到感染的個案。本報再就使用健身室安排向酒店查詢，惟截稿前未獲回覆。

專家：廣州曾有相鄰大樓發生傳播

雖然酒店表明確保兩類住客不會接觸，但呼吸系統專科醫生梁子超認為兩幢大樓相近，而且有連接的位置，即使採用獨立通風系統，但「兩座樓分開極有限」，難完全避免病毒傳播。他提到，今年5月在廣州有兩名病人，分別住在醫院的兩座不同建築，但兩座建築鄰近，加上受冷氣和門窗開關影響，最終造成傳播。

梁子超續指，酒店容許非檢疫住客使用健身室，更增感染風險。他認為最安全的做法是封鎖整層9樓，不准任何人進入和使用該層設施；但若酒店堅持開放健身室，他建議低座接近9樓的房間則不宜使用。他亦建議，酒店必須在各檢疫樓層加裝空氣清新機，盡量稀釋和過濾帶有病毒的空氣，減少對其他酒店住客的影響。此外，他憂慮酒店員工有機會出現交叉感染，故認為需要訂立工作指引，完全分隔負責檢疫的員工和一般員工，確保他們不會使用相同的休息室，而且公餘時亦不應共膳。

另外，本港昨增6宗新冠肺炎確診，最少4人帶有變種病毒；初步確診少於5宗。

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