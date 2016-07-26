新冠肺炎｜何栢良憂染疫男地勤非零號病人 倡本月11日曾到機場採樣者接受抗體檢測

一名機場男地勤感染Delta變種病毒，其基因排序與早前3宗印尼輸入個案基因排序吻合，港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台表示，4人本月11日都曾處身機場樣本收集中心，但男地勤10天後才病發確診，而Delta變種病毒的潛伏期中位數只是3天，他擔心男地勤並非零號病人，中間可能涉及其他傳播，建議同日到過樣本收集中心的人都進行血清抗體測試，以免走漏病徵輕微的患者。至於，男地勤任兼職的大埔新達廣場，何栢良認爲若商場空氣不流通，有可能出現空氣傳播，建議最近去過商場人士，爲求保險均可做病毒檢測。

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對於近月印尼的Delta變種病毒個案大增，當中有接種2劑科興疫苗的醫護人員受感染，部分甚至死亡，何栢良指，不應單憑有關情況，而推斷科興疫苗無法應對Delta變種病毒，疫苗的效果應以有接種和沒有接種的組別作對比，他亦不排除確診醫護在年初接種疫苗後，抗體隨時間減少。