新冠肺炎｜稱未接種疫苗人士須付代價 何栢良：社會「一齊找數」

港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，本港市民愈遲接種新冠疫苗，愈多人受到感染，就有風險產生更多變種病毒，不利日後防疫，強調本港現時需盡快提高疫苗接種率。仍未打針人士須付出代價，形容是社會「一齊找數」，因為要重新計算「清零」時間，以做到與澳門及內地通關，亦要延後放寬社交距離措施的時間。

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何栢良指，昨日確診帶有變種病毒的27歲機場地勤人員，估計感染源頭是在機場，目前未肯定他是否屬機場內的「零號病人」。而患者在周一發病，在他發病前兩三日已具傳播力，建議衛生防護中心除了為密切接觸者做病毒核酸檢測外，亦須做抗體檢測，以找出「零號病人」。他又指首先在印度發現的Delta變種病毒，涉及3種變種病毒株，傳播力高9成7，較其他變種病毒株高。

書展臨近，何栢良說希望今年「搞得成」，呼籲到場市民立即預約接種新冠疫苗，由於書展會場人流多，建議書商放置高效能空氣淨化機，亦提議主辦單位為已打疫苗的人士加設特快隊，縮短他們的輪候時間，增加打針誘因。